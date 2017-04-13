Гвардиола: надеюсь, Трамп и Путин найдут выход из ситуации, сложившейся в мире

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в связи с взрывами в Дортмунде выразил надежду на то, что на Ближнем Востоке воцарится мир. Ожидания испанского специалиста связаны с президентом России Владимиром Путиным, главой США Дональдом Трампом, а также лидером КНР Си Цзиньпинем.
Вечером 11 апреля около автобуса с футболистами дортмундской «Боруссии» произошло три взрыва, когда команда ехала на матч с «Монако» в Лиге чемпионов. В результате пострадал защитник Марк Бартра, повредивший руку. Взрывом также был контужен полицейский, который сопровождал автобус.
«Немного страшно из-за того, что происходит в мире. Всё становится немного сумасшедшим. То, что происходит в Сирии… Надеюсь, президенты США, России и Китая вмешаются и найдут выход из этой ситуации. Если этого не случится, то неизвестно, чем всё закончится. Нужно продолжать жить без страха», — цитирует Гвардиолу Marca.