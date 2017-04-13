Мутко: надеюсь, в августе строительство стадиона в Самаре войдёт в график

Вице-премьер РФ Виталий Мутко надеется, что строительство стадиона в Самаре войдёт в график в августе текущего года.
«Что касается Самары, в августе месяце, я надеюсь, мы войдём в график строительства стадиона, отставания все будут ликвидированы.
Самое сложное заключалось в том, что нам пришлось несколько актуализировать этот проект. Сейчас мы более жёсткое взяли управление строительством этого стадиона. Надеюсь, что в августе самые главные работы, работы по подъёму кровли будут завершены, мы войдём в график, и Самара никаких проблем вызывать не будет», — приводит слова Мутко «Интерфакс-Поволжье».
Сдать самарский стадион в эксплуатацию планируется в декабре 2017 года.
В Самаре должны пройти четыре матча группового турнира ЧМ-2018, в том числе игра с участием сборной России, а затем — по одному матчу 1/8 и 1/4 финала.