Хаджи: Луческу — настоящий боец с характером, мне импонирует его видение футбола

Бывший полузащитник сборной Румынии Георге Хаджи, работающий главным тренером «Вииторула», рассказал, что хотел бы провести неформальную беседу с наставником «Зенита» Мирчей Луческу.
«С каким тренером я хотел бы поговорить в неформальной обстановке? С Мирчей Луческу. Потому что ему уже 72 года, и я бы хотел узнать, как ему удаётся выдерживать напряжение футбола на высшем уровне. Он настоящий боец с характером. Я тоже вырос как тренер, и было бы неплохо с ним пообщаться, мне очень импонирует его видение футбола», — цитирует Хаджи Sport Arena.