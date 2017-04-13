Торрес считает, что у Гризманна нет причин покидать «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес хочет, чтобы форвард Антуан Гризманн продолжил выступать за мадридский клуб.
«Надеюсь, он сможет остаться с нами навсегда. Это нормально, что когда молодой игрок становится одним из лучших в мире, все хотят приобрести его. Многие другие клубы не могут предложить то, что может дать „Атлетико“ прямо сейчас: борьба за победу в чемпионате и в Лиге чемпионов, выступление в одной из самых уважаемых команд в Европе. Поэтому нет причин уходить», – цитирует Торреса BBC Sport.
Ранее сообщалось, что приобрести 26-летнего француза хочет «Манчестер Юнайтед».