«Ливерпуль» летом может приобрести Окслейда-Чемберлена

«Ливерпуль» грядущим летом может попытаться приобрести полузащитника «Арсенала» Алекса Окслейда-Чемберлена. Красных не пугает цена, в которую «канониры» оценивают английского футболиста, — € 40 млн, пишет The Telegraph.
Сообщается, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп является поклонником таланта Окслейда-Чемберлена. Контракт 23-летнего полузащитника с «Арсеналом» истекает в конце следующего сезона, и лондонцы пока не начали переговоры о его продлении.
В 25 матчах текущего чемпионата Англии Окслейд-Чемберлен забил два мяча и сделал пять результативных передач.