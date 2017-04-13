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Семочко: в «Уралане» звездочёт с серьёзным лицом говорил, кто у нас будет играть

13 апреля 2017, четверг. 22:21. Футбол
Бывший защитник «Уралана» Дмитрий Семочко поделился мнением о бывшем президенте элистинского клуба Кирсане Илюмжинове и рассказал, как тот пригласил в штаб команды звездочёта.

«Илюмжинов — абсолютно адекватный человек. Был, правда, один момент, когда в команду пришёл наставник Сергей Павлов. Он пригласил с собой лидера „Локомотива“ Игоря Чугайнова, вратаря Александра Филимонова, однако дела у нас шли не очень. Тогда Илюмжинов предложил: „С командой будет работать звездочёт“. Возможно, он по жизни нашему президенту помогал и тот решил пригласить его в клуб.

Сначала Павлов воспринял это нормально, но всё изменилось, когда этот человек зашёл в раздевалку и с серьёзным лицом начал речь: „Завтра в воротах должен стоять не этот футболист, а вот этот. В нападении выпустим этого...“ Павлов разнервничался: „Что ты мне рассказываешь? Я в сборной работал, опыт имею, и я – главный тренер“. Звездочёта отправили в неизвестном направлении.

Все выплаты в клубе были своевременными, никаких задолженностей. Когда „Уралан“ с Павлом Яковенко выходил в „вышку“, то Илюмжинов подарил каждому машину. Но меня ещё в клубе не было, не знаю всех деталей. Я играл в шахматы, но без указаний Илюмжинова. У нас был врач из Воронежа, который очень любил это дело. Я всегда утром просыпался, и он тоже. Делали себе кофе и по несколько часов соревновались», — приводит слова Семочко «Футбол 24».
Источник: Футбол 24 Сообщить об ошибке
Теги
Дмитрий Семочко Сергей Павлов
Новости. Футбол
13 апреля 2017, четверг
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