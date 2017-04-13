Матч «Лион» — «Бешикташ» должен начаться в ближайшее время

Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем», который был отложен из-за беспорядков на трибунах, должен начаться в ближайшее время.
Изначально стартовый свисток должен был прозвучать в 22:05 мск, но этого не произошло. Болельщики французской команды были вынуждены бежать на поле после того, как турецкие фанаты начали бросать пиротехнику с верхнего яруса стадиона «Стад де Люмьер» в Лионе.
В результате начало матча было отложено. Тем не менее было принято решение играть сегодня.
В данный момент обе команды разминаются на поле, и скоро должен прозвучать стартовый свисток.
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