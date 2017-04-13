«Аякс» выиграл у «Шальке» при судействе Карасёва, назначившего пенальти

В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы «Аякс» одержал победу над «Шальке-04» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Амстердаме.
В первом тайме голландская команда получила право на пенальти, который реализовал Дави Классен. В начале второй половины Классен сумел оформить дубль, установив окончательный результат.
Матч обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым, который, помимо пенальти, показал четыре жёлтые карточки.
Ответная игра между «Шальке» и «Аяксом» состоится в Гельзенкирхене 20 апреля.