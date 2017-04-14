Новый сезон Серии A начнётся 20 августа, зимний перерыв перенесён

Розыгрыш итальянской Серии A сезона-2017/18 будет проходить с 20 августа по 20 мая, сообщает AP.
Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура надеялся, что чемпионат начнётся 13 августа, чтобы игроки «скуадра адзурра» через официальные матчи смогли набрать форму перед встречей отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Испании, намеченной на 2 сентября. Однако руководство лиги не изменило дату старта первенства.
Зимний перерыв в Серии A будет перенесён на 7-20 января, матчи будут сыграны 23 и 30 декабря, а также 6 января.