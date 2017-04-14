Аспас: подавал мячи в «Сельте», когда в ней играли Мостовой и Карпин

29-летний нападающий «Сельты» Яго Аспас, который проводит очень яркий сезон, рассказал о своих первых шагах в футболе. В частности, он признался, что в своё время подавал мячи таким именитым игрокам команды, как Александр Мостовой и Валерий Карпин.
«В клуб пришёл в восемь лет, причём наврал про свой возраст. Набирали группу 1986 года рождения, а я был на год младше. Очень переживал, плакал. Был уверен, что мне не разрешат тренироваться. А мой дядя посоветовал сказать точную дату рождения, кроме года. Я так и сделал — это сработало.
Для меня это было невероятно важно. Я из Моаны, где всего 20 тысяч жителей и каждый мальчишка мечтает попасть в «Сельту». Я подавал мячи на матчах «Сельты». А ведь тогда у нас была шикарная команда. Она наделала шума в Европе, у нас были отличные игроки: Александр Мостовой, Валерий Карпин, Густаво Лопес...» — рассказал Аспас в интервью пресс-службе УЕФА.