Голы на 83-й и 84-й минутах принесли «Лиону» волевую победу над «Бешикташем»

«Лион» одержал победу над «Бешикташем» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 2:1. Игра началась на час позже запланированного из-за беспорядков, которые на трибунах устроили фанаты гостевой команды.
В начале первого тайма Райан Бабель вывел турок вперёд. Минимальный счёт сохранялся на табло большую часть матча, однако в концовке в течение двух минут французы ответили двумя голами: на 83-й минуте забил Корентин Толиссо, а через несколько десятков секунд — Жереми Морель, мяч которого оказался победным.
Ответная игра пройдёт 20 апреля в Турции.