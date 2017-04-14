Луис Энрике обрушил шквал критики на Пике, Маскерано и Неймара

Испанская пресса выяснила подробности разговора между главным тренером «Барселоны» Луисом Энрике и футболистами команды после разгромного поражения от «Ювентуса» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Как сообщает TV3, специалист никогда прежде не выглядел таким разозлённым. Он обвинил игроков в нехватке старания и амбиций, особенно в первом тайме. Больше всего досталось защитникам Херарду Пике и Хавьеру Маскерано, а также нападающему Неймару.
Неймар и Лионель Месси провели первую тренировку после поединка с туринцами отдельно от партнёров, занимаясь в тренажёрном зале.
«Ювентус» разгромил «Барселону» в Турине – 3:0. Фотогалерея: