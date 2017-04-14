Митришев: главная задача «Терека» на этот сезон — попадание в еврокубки

Нападающий грозненского «Терека» Магомед Митришев назвал попадание в Лигу Европы главной задачей команды на сезон. После 22 туров «Терек» занимает в турнирной таблице РФПЛ пятое место, на два очка отставая от идущего четвёртым «Краснодара».
«С чем связан не самый удачный старт «Терека» в весенней части сезона? В первом матче после отпуска мы должны были обыгрывать дома «Уфу». «Терек» контролировал ход встречи и имел достаточно моментов, чтобы выиграть. Обыграй мы «Уфу», результаты дальнейших матчей, думаю, были бы лучше. Но это футбол, тут нет команд, которые побеждают всегда. Также отмечу, что уровень российского чемпионата с каждым годом растёт.
Еврокубки — наша главная задача, и мы очень рассчитываем выполнить её. Будем бороться до конца и стараться набрать максимальное количество очков в оставшихся матчах.
В Оренбург мы едем только за победой. А о недооценке не может быть и речи. Несмотря на то что наш противник находится в самом конце турнирной таблицы, это очень крепкая и сыгранная команда», — сказал Митришев в интервью «Известиям».