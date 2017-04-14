Торрес: Джеррард был для меня идеальным партнёром на поле

Фернандо Торрес, отыгравший четыре сезона за «Ливерпуль», а затем на протяжении трёх лет выступавший за «Челси», вспомнил о совместных выступлениях с легендой «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом и о матче 36-го тура сезона 2013/14 между ливерпульской и лондонской командами, поражение в котором фактически лишило «Ливерпуль» шансов на чемпионство. Сам Джеррард поскользнулся в компенсированное время первого тайма и позволил Демба Ба забить гол, оказавшийся победным.
«Джеррард был для меня идеальным партнёром на поле, в нём было всё, что может быть в одном игроке. Я был огромным фанатом Стиви ещё до того, как пришёл в „Ливерпуль“ — но выходить вместе с ним на поле оказалось гораздо круче, чем я мог себе представить. Это было великолепно. Он, безусловно, лучший из всех, с кем я играл в одной команде. Я бы многое отдал, чтобы снова сыграть с ним.
Когда Стиви поскользнулся в матче с „Челси“ в 2014-м, мне было очень, очень жаль его. У нас всё равно не было шансов выиграть Премьер-лигу, а „Ливерпуль“ был так близок к этому. Я понимал, как это важно для команды, и как несправедлив такой поворот судьбы по отношению к Стиви. Бесспорно, он заслуживал победы в Премьер-лиги, но в футболе всё может измениться за одну секунду», — приводит слова Торреса Mirror.