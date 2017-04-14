Тухель: после матча с «Монако» «Боруссии» нужно вернуться в свою колею

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель оценил состояние команды на первой тренировке после домашнего поражения от «Монако» (2:3) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
«Нам нужно вернуться в свою колею, справиться с тем, что произошло. Все игроки реагируют по-разному. Разумеется, нельзя просто сделать вид, что всё в порядке.
В субботу нам предстоит сыграть с „Айнтрахтом“. Это очень неприятный соперник, на протяжении долгого времени находившийся на пике формы. Правда, сейчас у них много травмированных, в том числе ключевой игрок команды Хасебе. Из-за этого во второй половине сезона они не показывали желаемых результатов. Тем не менее они хорошо играют и очень компактно обороняются. Взламывать их защиту очень сложно. Нам нужны хорошие идеи и их грамотное воплощение.
У нас в строй возвращается Марко Ройс. Возможно, он сумеет выйти и в стартовом составе. В любом случае его возвращение сильно поможет нам», — цитирует Тухеля официальный сайт «Боруссии».