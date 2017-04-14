Женезио: Оляс поступил очень смело, отправившись на фанатскую трибуну

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Бешикташа» (2:1). Отметим, что игра началась на час позже запланированного из-за беспорядков, которые на трибунах устроили фанаты турецкой команды. Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс был вынужден отправиться на фанатскую трибуну, чтобы урегулировать ситуацию.
«Довольно сложно перестроиться и в физическом, и в моральном плане, когда начало матча переносится. Нам сообщили о переносе, но мы не знали, состоится ли матч вообще. В такие моменты важно оставаться сосредоточенными. Я сказал игрокам, чтобы они сохраняли спокойствие и не думали о том, что происходит на трибунах, о том, что их семьи на стадионе. Они успокоились достаточно быстро.
О том, что наш президент Жан-Мишель Оляс пошёл на трибуны к болельщикам, я узнал в конце матча. Это в его стиле. Он поступил очень смело и показал на своём примере, что ничего страшного не случилось.
У нас получилось непростое начало матча. Хорошо, что мы отреагировали на это во второй половине. Нам удалось вырвать победу в последние 10 минут. Но это был только первый матч. Нам предстоит очень жаркая ответная игра, но у нас достаточно опытных игроков, чтобы справиться с эмоциями», — приводит слова Женезио Football365.