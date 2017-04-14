Левандовски: в матче с «Реалом» смогу выйти на поле

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски подтвердил слова председателя правления клуба Карл-Хайнца Румменигге, который выразил уверенность, что польский футболист примет участие в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
«Плечо у меня всё ещё болит слишком сильно. Поэтому я не смог сыграть в первой встрече. Во встрече с «Байером» я не сыграю, но в матче с «Реалом» смогу выйти на поле», — приводит слова Левандовского Bild.
Польский футболист из-за травмы плеча пропустил первую игру, закончившуюся победой мадридской команды со счётом 2:1. Ответный матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 18 апреля в Мадриде.