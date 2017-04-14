Оляс настаивает на проведении матча «Бешикташ» — «Лион» при пустых трибунах

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс считает, что ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы между французским клубом и турецким «Бешикташем» должен пройти без болельщиков. Первый матч, который состоялся во Франции и завершился со счётом 2:1 в пользу «Лиона», начался на час позже запланированного из-за беспорядков, которые на трибунах устроили фанаты турецкой команды. Оляс был вынужден отправиться на фанатскую трибуну, чтобы урегулировать ситуацию.
«Проведение ответного матча при пустых трибунах — единственное верное и справедливое решение в данной ситуации. Надеюсь, что УЕФА примет для этого все необходимые меры. Мы точно не повезём своих болельщиков в Стамбул, но постараемся организовать для них просмотр матча на улицах Лиона. Когда сегодня я увидел эту толпу, мне стало очень страшно. За 30 лет своей деятельности никогда не видел ничего подобного», — приводит слова Оляса AFP.
Ответная игра должна состояться 20 апреля в Стамбуле.