Тухель – после взрывов у автобуса «Боруссии»: у меня худший день в жизни

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился эмоциями спустя несколько дней после взрывов у автобуса команды. Наставник дортмундцев признался, что очень тяжело переносит произошедшее.
«У меня странные ощущения, всё это было очень нереальным. Но ты стараешься действовать, помогать другим, обнимать каждого. Стараешься дозвониться домой и сообщить, что ты в безопасности. Пытаешься уехать подальше от этого места. Конечно, я могу говорить только за себя. Сегодня у меня худший день в жизни. Раньше я этого не чувствовал, был словно в тумане. Теперь же эмоции накатывают волнами», — цитирует Тухеля Sky Germany.
Взрывы около автобуса «Боруссии» произошли в Дортмунде перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3). После этого игру перенесли на день позже, 12 апреля. В результате взрыва пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, у которого был диагностирован перелом и обнаружено инородное тело в запястье.
Немецкая полиция не исключает, что взрывы около автобуса дортмундской «Боруссии» были организованы исламскими террористами.
Ответная игра между «Монако» и «Боруссией» состоится 19 апреля на поле монегасков.