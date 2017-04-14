Роналду: Зидан прав, применяя ротацию, и мы готовы к концовке сезона

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду считает, что главный тренер команды Зинедин Зидан достойно справляется со своими обязанностями. Португальский футболист сказал это после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», в котором его команда победила со счётом 2:1, а он сам стал автором дубля.
«Мы знаем, что апрель – сложный и решающий месяц. Но наша команда в соответствующем состоянии. Зидан прав, применяя ротацию, и мы готовы к концовке сезона», — приводит слова Роналду Marca.
Ответная игра между «Реалом» и «Баварией» состоится 18 апреля на поле испанского гранда.