Дибала: Рикельме остаётся моим футбольным кумиром, хочу познакомиться с ним

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, игрой какого футболиста всегда восхищался. Дибала назвал бывшего полузащитника сборной Аргентины, «Бока Хуниорс», «Вильярреала» и «Барселоны» Хуана Романа Рикельме.
«Рикельме остаётся моим футбольным кумиром. Когда я был ребёнком, смотрел по телевидению его игру и восхищался им. Однако с Рикельме я не знаком лично и хочу познакомиться с ним», — приводит слова Дибалы La Gazzetta dello Sport.
Дибала продлил контракт с «Ювентусом» до лета 2022 года.