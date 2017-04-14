Маскарель: в Германии мы думаем, что Вальехо в следующем сезоне будет в «Реале»

Полузащитник «Айнтрахта» Омар Маскарель отметил, что в клубе никто не верит в то, что защитник Хесус Вальехо и в следующем сезоне будет защищать его цвета. Трансферный лист Вальехо принадлежит мадридскому «Реалу», а в немецкой команде он играет на правах аренды.
«В Германии мы все думаем, что Вальехо в следующем сезоне будет в «Реале». Но когда начинают говорить на эту тему, Вальехо сходит с ума. Ему не нравится обсуждать этот вопрос», — приводит слова Маскареля AS.
Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» прилагает усилия к тому, чтобы сохранить испанца в своём составе, однако у «Реала» другие планы.