Полузащитник «Лиона» Тусар: хорошо, что матч с «Бешикташем» не стали переносить

Полузащитник «Лиона» Лука Тусар выразил мнение, что решение всё-таки сыграть четвертьфинальный матч Лиги Европы между французским клубом и «Бешикташем» было правильным.
Первый матч, который состоялся во Франции и завершился со счётом 2:1 в пользу «Лиона», начался на час позже запланированного из-за беспорядков, которые на трибунах устроили фанаты турецкой команды. Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс был вынужден отправиться на фанатскую трибуну, чтобы урегулировать ситуацию.
«Президент решил правильно, оставшись на трибунах с нашими болельщиками. С ними надо проводить работу. Их поведение испортило впечатление от всей игры. Мы все ждали в раздевалке, когда беспорядки закончатся, и нам постоянно сообщали, что там происходит. Я считаю, что переносить матч было бы не правильным, хорошо, что мы сыграли», — цитирует Тусара L'Équipe.