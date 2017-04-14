Тренер «Аякса»: доволен игрой, но не полностью удовлетворён результатом

Главный тренер «Аякса» Петер Бош прокомментировал победу над «Шальке-04» (2:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.
«Я доволен нашей игрой, но не полностью удовлетворён результатом. Мы выиграли лишь 2:0, хотя счёт должен был быть более крупным. Этот результат означает, что на следующей неделе нас снова ждёт борьба за результат. Доволен, что мы не пропустили. Была ли это моя лучшая игра у руля «Аякса»? На «Амстердам Арене» мы тоже хорошо играли против «Фейеноорда» и «Копенгагена», — цитирует Боша Goal.