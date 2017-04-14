Вайнцирль: «Шальке» должен благодарить вратаря, что пропустил только два мяча

Главный тренер «Шальке-04» Маркус Вайнцирль прокомментировал поражение своей команды в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы от «Аякса» (0:2).
«Мы слишком быстро и легко теряли мяч, оставляли игрокам «Аякса» слишком много пространства. Соперник этим воспользовался. Мы должны забыть этот матч и работать дальше, улучшить производительность во второй встрече.
Мы все очень разочарованы, но благодарны нашему вратарю Ральфу Ферману за то, что счёт не стал крупнее», — цитирует Вайнцирля пресс-служба «Шальке-04».
Ответный матч «Шальке-04» — «Аякс» состоится 20 апреля.