Бауэр: если игроки «Рубина» опустят голову, всё может закончиться плачевно

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр рассказал, что, несмотря на нынешнее турнирное положение казанцев, его команде не следует впадать в уныние. После 22 туров «Рубин» занимает в таблице РФПЛ 10-е место.
«Может, мы были бы удачливее, если бы больше работали, делали больше усилий и боролись. Следует улучшить наше положение. Нужно больше трудиться и ждать, когда удача к нам вернётся. Сейчас наше нынешнее положение опасно, и если опустить голову, то всё может закончиться плачевно. У нас впереди восемь матчей, и за это время можно многое изменить. Мы хотим победить в следующей игре. Нам нужна первая победа на «Казань Арене» в этом году», — сказал Бауэр в интервью клубному телевидению.