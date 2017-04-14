«Манчестер Сити» не будет покупать Роуза, Алли и Уолкера у «Тоттенхэма»

Руководство «Манчестер Сити» передумало бороться за трио футболистов из «Тоттенхэм Хотспур». Об этом пишет Daily Mail.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хотел видеть в команде защитников Кайла Уолкера и Дэнни Роуза, а также полузащитника Деле Алли. «Горожане» хотят увеличить количество английских игроков, чтобы соответствовать требованиям АПЛ.
Спортивный директор «МС» Чики Бегиристайн, однако, считает, что заполучить игроков «Тоттенхэма» практически невозможно, так как все они связаны со «шпорами» долгосрочными контрактами. При этом «горожане» не отказываются от идеи заполучить форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса.
Также скауты «МС» следят за защитником «Бёрнли» Майклом Кином, защитником «Мидлсбро» Беном Гибсоном и вратарём «Сандерленда» Джорданом Пикфордом.