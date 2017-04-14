В «Шальке-04» относятся с пониманием к недовольству Хунтелара

Спортивный директор «Шальке-04» Кристиан Хайдель прокомментировал слова нападающего команды Клас-Яна Хунтелара. Голландский футболист отметил, что нынешний сезон будет для него последним в гельзенкирхенском клубе, поскольку у него нет соответствующей игровой практики. Кроме того, Хунтелар сказал, что не знает, почему тренерский штаб не рассчитывает на него.
«Хунтелару нет необходимости обсуждать с клубом этот вопрос. Мы ему сказали, что хотим понять, как он будет играть после травмы. Да, в последних играх его меняли, что ему не нравится. Ему этого недостаточно, и это вполне понятно. Человеку 33 года, и ему хочется играть. Всё это нормально», — цитирует Хайделя интернет-издание Sport1.
По итогам 28 туров чемпионата Германии Хунтелар принял участие в 12 матчах, выйдя на поле в основном составе в 5 из них. Игрок стал автором 1 гола.