«Валенсия» хочет выкупить контракт Эль-Хаддади у «Барселоны»

Нападающий Мунир Эль-Хаддади может задержаться в «Валенсии», в которой играет на правах аренды. Футболист связан контрактными обязательствами с «Барселоной», куда должен вернуться по окончании сезона-2016/17.
Marca сообщает, что руководство «Валенсии» довольно выступлением 21-летнего игрока и хочет выкупить его у каталонцев, если сам Эль-Хаддади захочет остаться. Сумма сделки может составить € 12 млн.
В нынешнем сезоне Мунир Эль-Хаддади принял участие в 33 официальных матчах за «Валенсию», забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.