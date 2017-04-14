Шевченко: надеемся, график Конте позволит уделить время тренерам сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о стажировке тренеров национальных сборных в «Челси». Визит украинских специалистов в Англию запланирован на май нынешнего года.
«Сделаем общую стажировку в «Челси». Планируем посмотреть их академию, поговорить об общей структуре, о планах, которые мы ставим перед собой.
Я разговариваю с клубом, будем надеяться, что график команды позволит Антонио Конте (главный тренер «Челси». — Прим. «Чемпионата») уделить время и нам тоже», – цитирует Шевченко Tribuna со ссылкой на телеканал «Футбол 1».