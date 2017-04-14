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Шевченко: надеемся, график Конте позволит уделить время тренерам сборной Украины

14 апреля 2017, пятница. 11:14. Футбол
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о стажировке тренеров национальных сборных в «Челси». Визит украинских специалистов в Англию запланирован на май нынешнего года.

«Сделаем общую стажировку в «Челси». Планируем посмотреть их академию, поговорить об общей структуре, о планах, которые мы ставим перед собой.

Я разговариваю с клубом, будем надеяться, что график команды позволит Антонио Конте (главный тренер «Челси». — Прим. «Чемпионата») уделить время и нам тоже», – цитирует Шевченко Tribuna со ссылкой на телеканал «Футбол 1».
Источник: ua.tribuna.com Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Украины — Футбол Челси Андрей Шевченко Антонио Конте
Новости. Футбол
14 апреля 2017, пятница
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