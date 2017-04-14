«Зенит» готовится к матчу со «Спартаком» без Новосельцева, все остальные в строю

Утром 14 апреля в тренировочном центре «Зенита» состоялась открытая тренировка петербургского клуба в преддверии матча 23-го тура РФПЛ со «Спартаком». Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
На тренировке присутствовали все игроки основного состава, за исключением защитника Ивана Новосельцева. Ранее сообщалось, что у футболиста проблемы с икроножной мышцей.
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 16 апреля. Начало — в 20:00 мск.
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