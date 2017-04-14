Названы имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам первых четвертьфинальных матчей. Одним из кандидатов является полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян. Накануне «МЮ» на выезде сыграл вничью с «Андерлехтом» (1:1), а Мхитарян стал автором гола своей команды.
Помимо армянского футболиста, на звание лучшего игрока претендуют полузащитник «Аякса» Дави Классен, отметившийся дублем в матче с «Шальке-04» (2:0), Райан Бабель, автор единственного гола «Бешикташа» в матче с «Лионом» (1:2), и форвард «Сельты» Яго Аспас – 1 гол и 1 голевая передача во встрече с «Генком» (3:2).