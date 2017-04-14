Дзюба: фон такой, будто «Зенит» жалуется на судей, «Спартак» — нет, это смешно

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 23-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча состоится 16 апреля на «Открытие Арене».
«Для нас матч со «Спартаком» — принципиальный: это возможность сбить их победный настрой, набранный за последние матчи, когда часто везло и многое получалось. А для «Спартака» победа над нами – возможность стать ещё увереннее. В «Зените» понимают, что это последний шанс зацепиться за возможность догнать лидера. Уже ощущаем мандраж и предвкушаем начало матча. Хочется, чтобы игра со «Спартаком» уже началась.
Матч будет обслуживать арбитр Александр Егоров, это хорошо, по-моему. Знаю, что он не реагирует на давление клубов. Хотя сейчас общий фон такой, будто «Зенит» жалуется на судей, а «Спартак» — нет. Это смешно звучит. Особенно на фоне разговоров про первый в сезоне пенальти в их пользу. Но СМИ сейчас болеют за «Спартак» и хотят его чемпионства. Хочется, чтобы всё это осталось на втором плане, а на первый вышел футбол. Надеюсь, в воскресенье «Спартак» и «Зенит» покажут отличный матч, на стадионе будет красивая атмосфера, а победит сильнейший. Надеюсь, это будет «Зенит», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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