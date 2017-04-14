Дзюба: если забью «Спартаку», праздновать не буду, постараюсь скрыть эмоции

Нападающий «Зенита» Артём Дззюба поделился ожиданиями от матча 23-го тура со «Спартаком». Футболист признался, что не будет праздновать гол, если забьёт в ворота своей бывшей команды.
«Буду ли праздновать гол, если забью «Спартаку»? Нет. В крайнем случае, постараюсь скрыть эмоции, спрятаться за майку. Обещал некоторым людям, что не буду праздновать, и для себя решил, что не стоит. Бывают всякие ситуации, но слово надо держать. В общем, не планирую праздновать.
Расстроен ли, что «Спартак» близок к чемпионству? Это футбол, такое бывает. Многие адекватные болельщики красно-белых заслужили чемпионство, они долго этого ждали. Но есть определённая группа сектантов, которая не хочет победы «Спартака». Но что об этом говорить, чемпионат длинный, и пусть победит сильнейший. Понятно, что такого хорошего судейства для «Спартака» уже давно не было. Но надо отдать должное и игре, которую поставил Массимо Каррера. Тренер сделал отличный коллектив, плюс пришли новые сильные футболисты. Потому, если «Спартак» станет чемпионом, то он это, безусловно, заслужит. Но матчи впереди ещё есть, мы постараемся им всё испортить», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 16 апреля. Начало — 20:00 мск.
Участвуй в суперконкурсе к матчу «Спартак» — «Зенит», бери Дзюбу в свою команду!