Дзюба: часто игроков удаляют по беспределу – так было с «Ростовом», «Амкаром»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба высказал мнение, что во многих матчах Премьер-Лиги судьи зачастую принимают неправильные решения, удаляя с поля футболистов, в то время, как к «Спартаку» арбитры более благосклонны.
«Много матчей, когда футболистов удаляют по беспределу – так было с «Ростовом», «Амкаром». А «Спартак» всегда спокойно додавливает свои матчи очень спокойно, без всяких претензий. Даже в Грозном их судили хорошо, спокойно, без криков и ора. Хотя в Чечне судят по-другому: приезжаешь играть туда – сразу пенальти. Но давайте не будем об этом, лучше говорить о футболе», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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