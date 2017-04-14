«Тоттенхэм Хотспур» нацелился на полузащитника дортмундской «Боруссии» Пулишича

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Кристиану Пулишичу, сообщает интернет-издание Sport1.
Игра 18-летнего футболиста не осталась незамеченной для специалиста, который считает, что Пулишич сможет усилить его команду.
К Пулишичу проявляет интерес не один ведущий клуб Европы. В последнее время, в частности, писали об интересе «Ливерпуля».
По итогам 28 туров чемпионата Германии Пулишич принял участие в 24 матчах, выйдя на поле в основном составе в 12 из них. Он стал автором 3 голов и 5 результативных передач.