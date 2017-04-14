Победитель «Дакара» Карякин стал послом чемпионата мира — 2018 по футболу

Победитель «Дакара» квадроциклист Сергей Карякин стал послом чемпионата мира — 2018 по футболу, который будет проходить в России.
«С сегодняшнего дня я стал послом Екатеринбурга, города — организатора чемпионата мира по футболу — 2018. Большая честь для меня, и я буду рад максимально поддержать родной город в этом спортивном событии.
Уже в это воскресенье, 16 апреля, на стадионе «СКБ-Банк Арена» приму участие в открытии матча между нашим ФК «Урал» и ФК «Томь».
Матч начнётся в 17:00, а в 16:10 у стойки города-организатора (площадка между секциями B и C) проведу автограф-сессию с волонтёрами и болельщиками. Непосредственно перед началом матча символично ударю по мячу и посмотрю саму игру. Буду рад всех видеть на матче!» — написал Карякин в социальной сети «ВКонтакте».
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