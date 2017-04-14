Чебану: рано говорить о полном погашении долгов перед игроками «Мордовии»

Вратарь «Мордовии» Илья Чебану рассказал, как в стане саранской команды проходит процесс выплат задолженностей по зарплате перед футболистами.
«Пока говорить о полном погашении долгов перед всеми игроками рано. Была договорённость с клубом о выплате в двух частях: до 31 марта — первая часть долга и до 31 мая — остаток. Это речь о долгах перед прошлым составом — игроками, выступавшими за „Мордовию“ в РФПЛ. Что касается задолженностей текущего состава — насколько я знаю, долгов перед этими игроками почти не осталось. Пока клуб не нарушает договорённостей, всё идёт по плану», — сказал Чебану в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.