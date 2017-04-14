Экс-президент «Барселоны»: кто сказал, что Неймар смеялся над арбитром?

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар прокомментировал дисквалификацию нападающего команды Неймара на три матча. Санкции в отношении бразильского футболиста последовали в результате его действий в выездном матче 31-го тура чемпионата Испании с «Малагой» (0:2): Неймар позволил себе иронические аплодисменты в сторону арбитра после своего удаления.
«Эти санкции кажутся мне неделикатными. Кто сказал, что Неймар смеялся над арбитром? Но именно так и интерпретировали действия Неймара газеты. За что же дисквалифицировать Неймара? Если бы он плюнул в арбитра или же ударил его… Но за аплодисменты?» — цитирует Гаспара Sportyou.
Из-за трёхматчевой дисквалификации Неймар не поможет каталонской команде в матчах с «Реалом Сосьедад» (15 апреля), мадридским «Реалом» (23 апреля) и «Осасуной» (26 апреля). Руководство каталонского клуба уже заявило, что намерено обжаловать решение и сократить санкции.