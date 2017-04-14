Восемь фанатов «Лестера» получили по 4 месяца тюрьмы за беспорядки в Мадриде

Восемь фанатов «Лестер Сити» приговорены к четырём месяцам тюрьмы условно с отсрочкой на два года за беспорядки в Мадриде. Об этом сообщает Daily Mail.
В преддверии первого четвертьфинального матча с «Атлетико» (0:1) группа из 70 фанатов устроила беспорядки на площади Пласа-Майор. Приезжие болельщики бросали различные предметы, а также кричали: «Испанские ублюдки, Гибралтар наш».
В результате столкновения восемь человек были задержаны и приговорены к четырём месяцам тюрьмы условно. Прокурор требовал минимум три года тюрьмы для двух фанатов за нанесение телесных повреждений, но их вина доказана не была.
Видео с беспорядков в Мадриде можно посмотреть в «Твиттере».