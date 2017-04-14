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Восемь фанатов «Лестера» получили по 4 месяца тюрьмы за беспорядки в Мадриде

14 апреля 2017, пятница. 14:06. Футбол
Восемь фанатов «Лестер Сити» приговорены к четырём месяцам тюрьмы условно с отсрочкой на два года за беспорядки в Мадриде. Об этом сообщает Daily Mail.

В преддверии первого четвертьфинального матча с «Атлетико» (0:1) группа из 70 фанатов устроила беспорядки на площади Пласа-Майор. Приезжие болельщики бросали различные предметы, а также кричали: «Испанские ублюдки, Гибралтар наш».

В результате столкновения восемь человек были задержаны и приговорены к четырём месяцам тюрьмы условно. Прокурор требовал минимум три года тюрьмы для двух фанатов за нанесение телесных повреждений, но их вина доказана не была.

Видео с беспорядков в Мадриде можно посмотреть в «Твиттере».
Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Лестер Сити Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
14 апреля 2017, пятница
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