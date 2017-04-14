Во время беспорядков на стадионе «Лиона» были арестованы 12 человек

Во время беспорядков на домашней арене «Лиона» перед четвертьфинальной игрой Лиги Европы с «Бешикташем» пострадали семь человек и 12 были арестованы. Первый матч, который завершился со счётом 2:1 в пользу «Лиона», начался на час позже запланированного из-за беспорядков, которые на трибунах устроили фанаты турецкой команды. Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс был вынужден отправиться на фанатскую трибуну, чтобы урегулировать ситуацию.
Как сообщает AFP, трое полицейских и двое жандармов получили ранения лёгкой степени тяжести, а двое болельщиков были доставлены в больницу с ожогами.