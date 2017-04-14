Председатель ВФСО «Динамо»: предстоит ещё долгий и нелёгкий путь к новым победам

Председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский написал открытое письмо в адрес членов экспертного совета московского «Динамо», в котором поздравил их с выходом команды в Премьер-Лигу.
«От имени общества „Динамо“ искренне поздравляю вас с замечательным событием — с возвращением футбольного клуба в Премьер-Лигу!
Прошедший год был непростым, но теперь надеемся, что все вместе справились с задачей по возвращению „Динамо“ его славного имени. Однако предстоит ещё долгий и нелёгкий путь к новым победам. Мы гордимся своей историей и чтим её и будем прилагать все усилия, чтобы „Динамо“ продолжило славные свои традиции и гордилось новыми спортивными успехами», — говорится в письме на сайте ВФСО «Динамо».