РФС достиг предварительной договорённости о проведении матча с командой Испании

Российский футбольный союз достиг предварительной договорённости о проведении товарищеского матча сборной России с командой Испании. Об этом сегодня сообщил председатель оргкомитета «Россия 2018», президент РФС Виталий Мутко.
«Ведём переговоры с Аргентиной и Бразилией. Не буду говорить, в этом году или следующем. У Франции есть обязательство сыграть с нами второй матч, с Испанией есть предварительная договорённость, с Италией обсуждаем. Сейчас ситуация зависит от того, кто быстрее отберётся на чемпионат мира.
Бразильцы вот уже свободны, а Аргентина балансирует на 4-5-м месте в турнирной таблице южноамериканского отборочного этапа. Мы как хозяева не обременены этим, а у других есть проблемы», — цитирует Мутко ТАСС.
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