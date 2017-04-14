Джонс и Смоллинг приступят к тренировкам в «МЮ» в середине мая, Мата — в конце

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о ситуации с травмами в преддверии матча 33-го тура АПЛ с «Челси», который состоится 16 апреля. По словам португальца, Фил Джонс и Крис Смоллинг приступят к тренировкам в середине мая, а Хуан Мата в конце мая.
В клубе считают, что Джонс и Смоллинг могут успеть набрать форму к заключительным играм чемпионата с «Тоттенхэм Хотспур», «Саутгемптоном» и «Кристал Пэлас». В отсутствие двух защитников Моуринью будет делать ставку на Маркоса Рохо и Эрика Бейи, но португалец обеспокоен усталостью игроков.
Ранее британские СМИ сообщили, что Хуан Мата пропустит остаток сезона. Последний матч в АПЛ «МЮ» проведёт 21 мая.