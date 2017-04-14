Бабаев: Кайоде входит в трансферный список ЦСКА, но переговоров не ведём

Нападающий «Аустрии» и сборной Нигерии Оларенваджу Кайоде входит в шорт-лист ЦСКА, но переговоры с ним не велись. Об этом сообщил генеральный директор столичной команды Роман Бабаев. Ранее в СМИ сообщалось, что Кайоде стал приоритетной трансферной целью ЦСКА на лето.
«Кайоде действительно входит в расширенный трансферный список ЦСКА, но переговоров с ним мы не ведём на данный момент. Это лишь одна фамилия из достаточно большого списка. Но это не значит, что мы собираемся расставаться с кем-то из нынешних нападающих», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.