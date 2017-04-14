Моуринью: матч против «Челси» ничем не отличается от других, это ещё одна игра

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча 33-го тура АПЛ с «Челси» отметил, что игра против бывшего клуба ничем не будет отличаться от других. В нынешнем сезоне команды уже встречались дважды. В АПЛ «МЮ» проиграл «Челси» (0:4), а в 1/4 финала Кубка Англии (0:1).
«Вы говорите, что это будет эмоциональный матч, но для меня это очередная игра, ещё одна, которая ничем не отличается от других.
Если сравнивать две команды, то у одной парни свежие, в другой уставшие, и это очень важно. Но они лидируют в чемпионате не потому, что устают меньше, а потому, что обладают сильными индивидуальными качествами, показывают коллективную игру. У них есть определённый стиль игры. Они делают свою работу очень хорошо. Так что это очень сильная команда», — цитирует Моуринью пресс-служба «МЮ».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Челси», который состоится 16 апреля. Начало — в 18:00 мск.
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