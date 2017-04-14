Бышовец: если «Зенит» и «Спартак» сойдутся на войну, будет не зрелище, а побоище

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал слова полузащитника красно-белых Романа Зобнина, который сказал, что в предстоящем домашнем матче 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» «будет война».
«Если говорить о войне на футбольном поле, то я согласен. Игру определят скорость, сила и интеллект. Но если команды сойдутся на войну, мне кажется, мы увидим не зрелище, а побоище. Сейчас соперники ощущают повышенную мотивацию.
Думаю, сказанное Зобниным говорило о значении этого матча и о том, что в «Спартаке» это присуще тренеру: называть их не футболистами, а воинами. Что касается последних матчей, не могу сказать, что будет осада, что будет закрытая игра. Сегодняшний «Спартак» нацелен на атаку. Объективно, весенние матчи «Спартака» наиболее зрелищные.
Что касается «Зенита», то у него есть проблемы внутри и вокруг команды. Качество игры, конечно, оставляет желать лучшего. Это как результат того места, на котором находится «Зенит» — не в лидирующей позиции», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Марковым.