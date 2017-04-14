Аллегри: «Ювентусу» нельзя витать в облаках после победы над «Барселоной»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил мнение, что туринская команда не должна потерять бдительность после разгромной победы над «Барселоной» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответная игра пройдёт 19 апреля в Испании.
«Нельзя витать в облаках после победы над «Барселоной». Мы хорошо сыграли во вторник вечером, но ответный матч нужно будет провести ещё лучше. Сила любой команды заключается в том, чтобы оставаться уравновешенными и сосредотачиваться на ближайшем матче», — цитирует Аллегри сайт «Ювентуса».