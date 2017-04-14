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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Головин: «Ростов» держится на Калачёве и паре Полоз—Азмун, но связывает их Нобоа

14 апреля 2017, пятница. 18:56. Футбол
Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в 23-м туре РФПЛ. Игра пройдёт 15 апреля, начало — в 14:30 мск.

«Ростов» хорошо выступил в Европе, а в РФПЛ не показывает своего лучшего футбола? Играть на два фронта любому российскому клубу тяжело, потому что мало у кого в стране есть два практически равноценных состава. «Ростов», пусть с незначительными изменениями, выступает в России и в Европе одними и теми же футболистами.

Думаю, в еврокубках у них получилось лучше, потому что там они могут играть в свой излюбленный футбол вторым номером, на контратаках, когда мяч контролирует соперник. А вот в недавней встрече с «Крыльями Советов», к примеру, им приходилось действовать первым номером, и забить они не сумели.

Думаю, все знают, что «Ростов» способен на большее, мы это видели в прошлом году. Где-то пока мешает невезение, плюс класс команд, претендующих на высокие места в первенстве, постепенно выравнивается, сейчас ты никогда не знаешь, как закончится практически каждый следующий матч.

«Ростов» держится в первую очередь на Тимофее Калачёве и паре форвардов Полоз—Азмун, но связывает их Кристиан Нобоа. Его я и назову лучшим в составе ростовчан. Смотрел практически все игры этой команды, именно через Нобоа проходят почти все атаки. Ну а в разрушении у «Ростова» нет равных Гацкану, об этом все знают.

Мы будем стараться не только в игре с ростовчанами, но и в следующих важных матчах, в московских дерби, играть первым номером. Только так, постоянно атакуя, ища подходы к воротам соперника, можно и нужно побеждать. В команде все верят в то, что борьба в чемпионате ещё не окончена. Будем биться до последнего и стараться сократить отрыв», — цитирует Головина официальный сайт ЦСКА.
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Ростов Александр Головин
Новости. Футбол
14 апреля 2017, пятница
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