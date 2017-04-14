Карасёв: я не отказывался судить матчи РФПЛ, главная проблема в плотном графике

Российский арбитр Сергей Карасёв прокомментировал слова председателя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского о том, что он попросил временно не назначать его на матчи РФПЛ.
«Я не отказывался от матчей РФПЛ. Да, была информация, будто я попросил, чтобы меня не назначали какое-то время. Но такого на самом деле не было. Просто совпало несколько факторов, из-за которых я выпал из работы на некоторое время.
Сначала хорошую оценку за матч, обслуженный мной 5 марта, снизили. Из-за этого пришлось пропустить две игры. Дальше была пауза на матчи сборной, а потом я уехал на сборы в рамках подготовки к чемпионату мира. Ну а вчера была игра «Аякс» — «Шальке», после чего восстановиться для работы в 23-м туре РФПЛ физически не успею. Вот и выходит, что по совпадению мне не удавалось судить какое-то время матчи нашего первенства.
Главная проблема в плотном графике. Но я не отказывался судить сам. Надеюсь, меня назначат уже в 24-м туре. Физически я готов отлично, нормативы сдаю чаще, чем сужу. Потом точно смогу отработать матч в следующем туре. Это важно для меня, поскольку нельзя получить назначение на еврокубки, не работая во внутреннем первенстве. В Европе следят за РФПЛ», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.